В Норвегии могут прекратить ловлю рыбы из-за загрязнения прибрежных вод пластиком

В них фиксируют высокую концентрацию микропластика, заявил член штаба экспедиции РАН "Чистая Арктика - Восток-77" Максим Токарев

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Высокое загрязнение прибрежных вод Норвегии микропластиком, который приносит туда от берегов США и Великобритании течение Гольфстрим, через несколько лет приведет к прекращению лова рыбы. Об этом заявил в пресс-центре ТАСС член штаба экспедиции Российской академии наук "Чистая Арктика - Восток-77" Максим Токарев.

"Что уже происходит в Норвегии из-за мусора и микропластика. Прибрежный лов лосося вероятно, в течение нескольких лет придется прекратить из-за слишком высоких концентраций микропластика. Вероятнее всего, детальный анализ покажет содержание микропластика выше полумиллиона частиц на кубический километр воды в основных фьордах, заливах и вблизи устьев рек, так как за последние полвека Гольфстрим принес сюда тысячи тонн пластика всех фракций. Это может стать ударом для экономики страны, в которой более десятой части национального продукта связано с рыболовством и производством водных биологических ресурсов", - сказал Токарев.

При этом он обратил внимание, что семга является важной частью питания коренного народа Норвегии - саамов, которых насчитывается 60 тыс. человек. Они занимаются оленеводством и рыболовством в устьях рек и заливах.

"Уменьшение доступа к лососю сократит возможность продолжать вести традиционный образ хозяйственной деятельности. Части саамов придется искать заработок в городах, что приведет через поколение к резкому уменьшению количества носителей саамского языка и культуры. К счастью, саамы Мурманской области не так зависят от рыболовства в Баренцевом море, но и их заботит проблема загрязненности вод", - добавил Токарев.

По его словам, экспедиция "Чистая Арктика - Восток-77" обнаружила на самых северных и восточных островах Баренцева моря пластиковые предметы британского и северо-европейского происхождения. При этом пробы на микропластик, сделанные в прибрежных водах от полуострова Рыбачий до Териберки дали самые высокие показатели концентрации микропластика, которые возрастают к западу и уменьшаются к востоку. Причина, по мнению ученых в том, что течение Гольфстрим собирает воду с мусором от восточных берегов США, северных берегов Британии и стран Евросоюза и приносит в Норвежское и Баренцево моря, которые являются своеобразным тупиком.