Дума одобрила в I чтении обязанность нотариусов бороться с легализацией преступных доходов

По данным финорганизаций, объем таких сомнительных операций в 2022 году превысил 3 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе "антиотмывочные" нормы. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Основы законодательства РФ о нотариате".

В пояснительной записке отмечается, что нотариусы фигурируют в схемах отмывания доходов. Одна из таких схем - совершение исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов. По данным финорганизаций, объем таких сомнительных операций в 2022 году превысил 3 млрд рублей.

Законопроект закрепляет требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при совершении отдельных действий. Речь идет о действиях, связанных с совершением финансовых операций.

Также предлагается закрепить перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы будут применять "антиотмывочные" нормы. Это, в частности, сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечение их деятельности или управление ими; создание юрлиц и иностранных структур без образования юрлица, обеспечение их деятельности или управление ими; купля-продажа юрлиц и иностранных структур без образования юрлица.

Нотариусы будут сообщать об отказах в нотариальных действиях

Также документом вносятся изменения в "Основы законодательства о нотариате", которые позволят нотариусам отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что такие действия могут быть использованы для отмывания доходов или финансирования терроризма. Законопроект обязывает нотариусов документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия.

Предусматривается, что порядок передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), предпринимателями в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг будет определяться правительством РФ.

Законодательная норма об обеспечении работниками Росфинмониторинга сохранности охраняемых законом сведений распространяется на информацию, составляющую адвокатскую, нотариальную и аудиторскую тайны.