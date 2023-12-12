ВЭБ.РФ: страны БРИКС могут договориться о создании единой "зеленой" таксономии

По словам первого зампредседателя банка Алексея Мирошниченко, чем меньше будет транзакционных издержек для участников и для эмитентов, тем больше шансов, что система будет способствовать развитию рынка

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС могут договориться о взаимном признании таксономий либо сформировать подходы к единой таксономии "зеленого" финансирования, однако в дальнейшем потребуется синхронизация системы верификации и системы отчетности для эмитента. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Страны БРИКС могут договориться о взаимном признании таксономий друг друга или сформировать подходы к единой таксономии "зеленого" финансирования. Но это только первый шаг. Необходимо также синхронизировать систему верификации и систему отчетности для эмитента. И здесь важно не создавать дополнительную нагрузку на компанию. Систему нужно построить так, чтобы ею было удобно пользоваться", - сказал Мирошниченко.

По его словам, чем меньше будет транзакционных издержек для участников и для эмитентов, тем больше шансов, что система будет способствовать развитию рынка.

"В идеале необходимо взаимно признать систему верификации и отчетности. Компания, которая выпустила инструменты в одной стране, автоматически должна признаваться в другой. Этого можно добиться на уровне рабочей группы, собранной из государственных органов, отвечающих за разработку таксономии", - добавил Мирошниченко.

Он также отметил, что подобные договоренности о взаимном признании подходов к верификации - это задача на ближайшие два - три года. При этом в первый год может начать действовать постоянная рабочая группа, которая впоследствии подготовит соглашение между странами БРИКС.