Дума одобрила в I чтении освобождение от налогов заблокированных средств участников ПИФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения участников паевых инвестиционных фондов (ПИФ), средства которых вследствие санкционных ограничений были выделены в отдельные, закрытые ПИФ. Документ был инициирован группой сенаторов.

В соответствии с законом и решениями совета директоров ЦБ управляющие компании (УК) открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в состав которых входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие введения санкций в отношении РФ, российских юридических и физических лиц, в срок до 1 сентября 2023 года были обязаны либо вправе (в зависимости от доли заблокированных активов в составе ПИФ) принять решение о выделении заблокированных активов в дополнительно формируемый закрытый ПИФ или об изменении типа заблокированного ПИФ на закрытый ПИФ.

Законопроект разработан в целях урегулирования налоговых последствий реализации соответствующих решений УК. Законопроект направлен, в первую очередь, на защиту прав инвесторов, чье налоговое бремя может увеличиться по независящим от их воли обстоятельствам, указывают авторы документа. Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, выделение заблокированных активов в дополнительный ПИФ и, соответственно, получение пайщиками инвестиционных паев такого ПИФ будут рассматриваться как получение налогооблагаемого дохода.

Согласно законопроекту, из налогооблагаемого дохода предлагается исключить средства, полученные при выделении заблокированных активов в отдельный ПИФ. Документ определяет порядок распределения расходов на приобретение паев заблокированного фонда между паями дополнительного ПИФ и паями ПИФ, оставшегося после выделения заблокированных активов. Также законопроект предоставляет пайщикам, получившим паи дополнительного ПИФ или владеющим паями ПИФ, тип которого изменен на закрытый, права переносить убытки от реализации (погашения) таких паев на будущее. Кроме того, документ дает возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами, если инвестиционные паи заблокированного ПИФ признавались для целей налогообложения обращающимися ценными бумагами.

"Реализация положений законопроекта позволит защитить права и законные интересы более 3 млн пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФ, и при этом не окажет негативного влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.