Моди заявил, что Индия будет продвигать использование ИИ в здравоохранении

По словам премьер-министра республики Нарендры Моди, "упор будет сделан на содействии использованию ИИ в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Индия будет продвигать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, открывая в Нью-Дели саммит глобального партнерства по искусственному интеллекту (The Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI).

"Мы собираемся запустить миссию по искусственному интеллекту в Бхарате [название Индии на хинди]. Упор будет сделан на содействии использованию ИИ в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование", - сказал он. По словам главы индийского правительства, решающую роль в продвижении инициатив в области ИИ будет играть национальный портал INDIAai - это запущенный в мае 2020 года в Индии единый информационный ресурс, на котором публикуются новости, статьи и исследования по теме развития технологий в мире. Кроме того, на этой платформе предоставляются возможности для получения образования и трудоустройства, связанные с ИИ.

Как подчеркнул Моди, "необходимо прилагать совместные усилия для того, чтобы подготовить основу для этического использования искусственного интеллекта". "ИИ содействует преобразованиям, но его включение в сферы жизни должно быть максимально прозрачным. С ИИ мы вступаем в новую эру. Индия привержена ответственному и этичному использованию ИИ", - указал индийский премьер.

Моди отметил, что "существует много положительных аспектов ИИ". Вместе с тем "связанные с ИИ отрицательные аспекты вызывают беспокойство". "ИИ оказывает значительное влияние как на нынешнее, так и на будущие поколения. Мы должны действовать с особой осторожностью. Я верю, что предложения и идеи, появившиеся на этом саммите, помогут нам защитить мир от потенциальных рисков и вызовов, связанных с темной стороной искусственного интеллекта", - сказал Моди.

Саммит глобального партнерства по искусственному интеллекту будет работать в Нью-Дели до 14 декабря. В нем примут участие эксперты в области ИИ и представители технологических компаний, в основном индийских, работающих в этой сфере. Об инициативе GPAI было объявлено на саммите Группы семи в 2018 году. Цель этого партнерства, к которому присоединились 29 стран, - "ответственное использование ИИ таким образом, чтобы соблюдались права человека и общие демократические ценности его членов".