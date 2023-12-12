ЕЭК утвердила правила обращения дезинфицирующих и дезинсекционных ветеринарных средств

Помощник председателя ЕЭК Ия Малкина сообщила, что правила вступят в силу 1 сентября 2027 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил правила обращения на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единых правил обращения дезинфицирующих и дезинсекционных ветеринарных средств, сообщила на брифинге помощник председателя ЕЭК Ия Малкина.

"Совет ЕЭК установил единые правила регулирования и обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения для таможенной территории ЕАЭС", - сказала Малкина.

По ее словам, теперь в союзе будут установлены единые процедуры регистрации средств, единые требования к их качеству, эффективности и безопасности и критерии их оценки, единые правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности за их обращением.

"Документ создаст более благоприятные и транспарентные условия для обращения в союзе таких средств. Правила вступят в силу 1 сентября 2027 года. Решением совета ЕЭК установлены необходимые переходные периоды", - уточнила Малкина.