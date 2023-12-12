В РФ дорабатывают финансовую модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены, сообщили в пресс-службе Минфина

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Финансовая модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург дорабатывается, стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Финансовая модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург находится в процессе доработки. Окончательная стоимость и структура финансирования еще не утверждены", - говорится в сообщении.

Накануне директор департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса Александр Федорчук на заседании в Совете Федерации заявил, что проект строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург находится на этапе структурирования финансово-экономической модели, определения организационно-правовой формы реализации проекта. В ближайшее время работа по структурированию и определению финансирования проекта будет завершена.

В пресс-службе министерства 1 ноября ТАСС подтвердили, что предложения по новой финансовой модели строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург поступили в Минфин.

На текущий момент стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в 1,7 трлн рублей. Согласно подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.