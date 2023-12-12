Составы с контейнерами будут еженедельно курсировать между Литвой и Украиной

Состав отправился в путь с интермодального терминала в Каунасе

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Железнодорожные составы с грузовыми контейнерами будут еженедельно отправляться из Литвы на Украину. Об этом сообщила журналистам Эгле Шиме, глава LTG Cargo (ЛТГ Карго), являющейся дочерней грузовой компанией государственного предприятия Lietuvos gelezinkeliai.

"Сформирован контейнерный состав с грузом гранул термопластика, сульфата аммония. Отправлены также порожние контейнеры, - сказала она. - Запланировано, что такие перевозки будут осуществляться еженедельно".

Состав отправился в путь с интермодального терминала (участок транспортной сети, на котором происходит смена способа перевозки) в Каунасе. До Украины через Польшу он доберется, как информировала Шиме, через восемь-девять дней.

Государственное железнодорожное предприятие Литвы опробовало доставку контейнеров из Каунаса в Киев в середине ноября. По оценке LTG Cargo, на этом направлении могут перевозиться различные грузы, прибывающие в Клайпедский государственный морской порт, в том числе удобрения, гранулированная продукция, соль. В обратном направлении в Литву могут следовать зерно, стройматериалы и другая продукция.