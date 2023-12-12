В Ленобласти начали серийный выпуск шин под брендом Ikon Tyres

Компания получила новое имя после завершения сделки по продаже российских активов финского концерна Nokian Tyres в конце марта 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Компания Ikon Tyres (ООО "Айкон Тайерс") запустила в серийное производство летние шины под новым брендом на бывшем заводе Nokian Tyres в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Летние шины, которые поступят в розничную продажу весной 2024 года, будут первыми шинами, на которых нанесен бренд Ikon Tyres - премиальные шины Ikon Autograph и шины средне-ценового сегмента Ikon Nordman. Теперь все шины премиального и средне-ценового сегментов, выпускаемые на заводе компании во Всеволожске (Ленинградская область), будут производиться под брендом Ikon Tyres - как летние, так и зимние", - говорится в сообщении.

Компания получила новое имя после завершения сделки по продаже российских активов финского концерна Nokian Tyres в конце марта 2023 года. На заводе сохранились все технологические процессы, оборудование, производственные автоматизированные системы. Но процессы, связанные с нанесением нового бренда Ikon Tyres на боковины шин, заняли несколько месяцев.

"Такое решение позволило компании локализовать процессы, не останавливая ни на один день работу завода во Всеволожске. Завод работает круглосуточно и производит летние и зимние шины для легковых автомобилей и внедорожников для рынков России, Казахстана и Беларуси. Экспорт в страны Европейского Союза ограничен санкциями. В связи с этим производство работает не на полную мощность", - уточнили в пресс-службе Ikon Tyres в России.