Еврокомиссия утвердила "механизм иммобилизации доходов от замороженных активов" России

Об этом сообщила замглавы ЕК Вера Юрова

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов РФ, заявила на пресс-конференции в Страсбурге замглавы Еврокомиссии по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.

"Коллегия Еврокомиссии утвердила предложение по иммобилизации сверхприбылей от замороженных активов российского Центробанка", - сказала она. По словам Юровой, предложенный механизм должен быть одобрен Советом ЕС, прежде чем будет опубликован и вступит в силу. Она не стала уточнять детали механизма, а также сроки его утверждения и вступления в силу. "Я не могу вам сегодня рассказать больше этого", - добавила она.

Ранее агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектом соответствующего документа Еврокомиссии, сообщило, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. В соответствии с предложением предполагается определить, какие средства будут задействованы в программе. Затем (первый шаг) установить порядок действий с этими активами. После вычета расходов и уплаты национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками, говорится в документе ЕК. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе, добавляется в нем.

Предложения включают, по данным агентства, рекомендации "по защите организаций, у которых находятся эти активы, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами". Второй шаг предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

Несмотря на поддержку подобной "неожиданной меры" со стороны G7, ЕС движется к реализации планов последовательно, учитывая "обеспокоенность, выраженную Европейским центральным банком, Международным валютным фондом и несколькими государствами - членами сообщества" относительно юридической и финансовой состоятельности данных шагов, отмечает Bloomberg.

Как сообщалось ранее, подобные шаги ЕК откладывались с лета этого года, однако проблемы со сбором помощи Украине в ЕС и США дали новый импульс попыткам использовать доходы от российских замороженных активов. Для введения этого плана в действие его должны единогласно утвердить все 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря.