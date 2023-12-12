Объем замороженных российских акций в свободном обращении достиг 60%

В основном инвестиции в российские акции приходились на управляющие компании в США, Великобритании и континентальной Европе, сообщили на Мосбирже

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Порядка 60% российских акций, находящихся в свободном обращении (free-float), оказались заблокированными на счетах иностранных инвесторов. Об этом сообщается на сайте Московской биржи в обновленном выпуске IPO-гайда "Руководства для эмитента: как стать публичной компанией".

"Около 60% free-float российских акций оказались замороженными на счетах УК-нерезидентов. <...> Крупнейшим же инвестором на рынке акций всегда были иностранные управляющие компании. Их доля во владении российскими акциями в свободном обращении (free-float) достигала 70%", - отмечается в документе.

В основном инвестиции в российские акции приходились на управляющие компании (УК) в США (45%), Великобритании (25%) и континентальной Европе (25%). Инвесторы из прочих стран (например, Японии или Австралии) предпочитали приобретать акции не напрямую, а через глобальные фонды УК. "Нерезиденты, как правило, предпочитали акции быстрорастущих секторов - технологического, потребительского, банковского, тогда как сырьевые сектора были среди них менее популярны", - уточняется в гайде.

Долю иностранных суверенных фондов Мосбиржа оценивает в 5-7%. Многие крупные фонды Норвегии и Сингапура попали в список "недружественных" после начала специальной военной операции в 2022 году, их активы также были заморожены. В связи с этим фонды Ближнего Востока на данный момент остаются единственной крупной группой инвесторов-нерезидентов на российском рынке акций. Они технически могут оперировать своими активами свободно, отмечается в гайде Мосбиржи.

После начала специальной военной операции инвестиции резидентов недружественных стран были заморожены. В связи с этим активы почти всех институциональных инвесторов (инвестиционные и пенсионные фонды, страховые организации и т. д.) понесли потери, добавляет Мосбиржа.