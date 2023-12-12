В работе умных устройств "Яндекса" произошел сбой

В секции комментариев на сайте сервиса Downradar пишут, что не работают умные лампочки, пульты, голосовой помощник "Алиса" не выполняет отданные ей команды

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Проблемы наблюдаются у пользователей умных устройств "Яндекса" вечером 12 декабря, о чем сами пользователи сообщают в интернете. В пресс-службе "Яндекса" ТАСС подтвердили, что у некоторых пользователей возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома, проблема уже решается.

"У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома по Wi-fi. Наши специалисты уже работают над устранением сложностей", - сообщили в "Яндексе".

Пользователи интернет-ресурсов ранее сообщали о наблюдающихся сбоях у умных девайсов "Яндекса". В секции комментариев на сайте сервиса Downradar пишут, что не работают умные лампочки, пульты, голосовой помощник "Алиса" не выполняет отданные ей команды. Проблемы по большей части наблюдаются в Москве, но отчеты о сбоях приходят и из регионов России, а также из Минска.