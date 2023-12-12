"Яндекс" устранил трудности в работе умных устройств

Трудности возникали с управлением устройствами умного дома по сети Wi-Fi, рассказали в компании

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Все устройства "Яндекса" работают штатно после непродолжительного сбоя вечером 12 декабря, сообщили ТАСС в IT-компании. Ранее о проблемах рассказали пользователи в интернете.

"На текущий момент все устройства работают в штатном режиме", - сообщили в "Яндексе". Трудности возникали с управлением устройствами умного дома по сети Wi-Fi, уточнили в компании.

Пользователи интернет-ресурсов ранее сообщали о наблюдавшихся сбоях у умных девайсов "Яндекса". В секции комментариев на сайте сервиса Downradar писали, что не работали умные лампочки, пульты, голосовой помощник "Алиса" не выполнял отданные ей команды. Проблемы по большей части наблюдались в Москве, но отчеты о сбоях приходили и из регионов России, а также из Минска.