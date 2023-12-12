В Калмыкии планируется завершить оценку запасов нефти и газа к 2026 году

По данным экспертов, ресурсная база составляет порядка 19 млрд тонн условного топлива

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты-геологи планируют завершить в Калмыкии начатую несколько лет назад оценку запасов нефти и газа в 2025 году. Об этом ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" сообщил глава республики Бату Хасиков.

Калмыкия - один из самых малоизученных регионов в России, где на сегодняшний день разведано лишь от 2 до 8% запасов углеводородов. Оценка ресурсной базы, по данным экспертов, составляет порядка 19 млрд тонн условного топлива.

"Раньше Калмыкия считалась нефтедобывающим регионом, и сейчас мы в этой сфере наводим порядок. В 2020 году мы привлекли внимание Роснедр, <…> специалисты провели разведку и официально заявили, что Калмыкия - один из самых эффективных регионов с точки зрения нефтегазоноскости. <…> Думаю, что уже в 2025 году мы официально объявим, [какие запасы] ископаемых имеем", - сказал глава Калмыкии, отвечая на вопрос о прогнозах по завершению геологоразведочных работ на территории региона.

Власти республики, по его словам, заинтересованы в проведении региональных геологоразведочных работ для поисков и оценки новых месторождений углеводородного сырья, поскольку наращивание ресурсной базы углеводородного сырья будет способствовать развитию экономического роста республики. При этом там делают ставку на переработку ископаемых, а не сбыт сырья, отметил Хасиков.

"Подтвердилось одно большое газовое месторождение, объемы - более 30 млрд кубометров газа. Естественно, чтобы окончательно в этом убедиться, нужно будет бурить скважину. Сейчас мы со структурами обсуждаем эту тему, чтобы получить результат и об этом заявить максимально эффективно", - добавил собеседник агентства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.