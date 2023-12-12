Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили соглашение ЕАЭС и республики о свободной торговле

Александр Панкин и Казем Джалали также рассмотрели "вопросы российско-иранского взаимодействия по линии ряда ведущих глобальных и региональных экономических объединений"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Панкин и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили на встрече подготовку к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки к подписанию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что стороны в ходе беседы обсудили "вопросы российско-иранского взаимодействия по линии ряда ведущих глобальных и региональных экономических объединений, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию черноморского экономического сотрудничества".

Ранее заместитель главы МИД исламской республики по экономическим вопросам Мехди Сафари сообщал, что Иран и ЕАЭС подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Также президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси заявлял, что подписание этого соглашения создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.