В Дагестане заявили, что камеры на дорогах принесут бюджету почти 500 млн рублей в год

Риски по установке и эксплуатации оборудования возьмет на себя компания, отметил зампредседателя правительства региона Ризван Газимагомедов

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Доходы Республики Дагестан после установки комплексов фотовидеофиксации увеличатся почти на 500 млн рублей в год. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Ризван Газимагомедов.

"Если на начальном этапе предполагалось, что республика будет получать доход [в размере] 50 млн рублей в год, то по новому контракту, который подготовлен в результате совместной работы правительства, Минфина и Минтранса республики, доход региона в год составит почти 500 млн рублей. Это немаленькие деньги. То есть, концессия дает нам возможность зарабатывать. А то, что пишут в Telegram-каналах, что республиканские деньги будут потрачены впустую, - это деньги компании ["Урбантех"], мы не вкладываем республиканские средства", - процитировала слова Газимагомедова пресс-служба правительства республики.

"При этом все риски по установке и эксплуатации оборудования на 600 млн рублей берет на себя сама компания", - добавил Газимагомедов.