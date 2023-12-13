Эксперты прогнозируют повышение ставки до 16% на заседании 15 декабря

Декабрьское заседание может стать пиком по ставке в текущем цикле, но переход к фазе смягчения денежно-кредитной политики, по мнению рынка, произойдет не ранее II квартала 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на заседании в пятницу, 15 декабря, с большей долей вероятности поднимет ставку на 100 б.п., до 16% годовых, считают опрошенные ТАСС эксперты.

На предыдущем заседании в конце октября регулятор неожиданно для рынка повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15% годовых. Это стало максимумом с мая прошлого года. На ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) тогда повлияли такие факторы, как рост инфляционного давления, повышенные темпы кредитования и инфляционных ожиданий, а также внутренний спрос, превышающий возможности расширения производства товаров и услуг.

Эксперты не сомневаются в еще одном повышении ставки в эту пятницу - как минимум на 100 б.п., до 16%. Этому способствует выход инфляции за верхний предел прогнозного диапазона Банка России, сохранение потребительской активности, а также прирост корпоративного кредитования. При этом декабрьское заседание может стать пиком по ставке в текущем цикле, но переход к фазе смягчения ДКП, по мнению рынка, произойдет не ранее II квартала 2024 года.

Инфляция превысила прогноз

Для достижения инфляции в 4-4,5% по итогу 2024 года Банку России необходимо резко замедлять темпы роста потребительских цен уже сейчас, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тем временем, сейчас темпы годовой инфляции в России немного превышают прогнозные значения ЦБ в 7-7,5% по итогу 2023 года. Поэтому в эту пятницу ставка будет увеличена до 16%. "Это позволит проявиться эффекту от предыдущих повышений ставки, не "пережав" экономику, и в то же время даст рынку сигнал о готовности ЦБ следовать своей политике таргетирования инфляции", - пояснил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Позволяет продолжить цикл ужесточения ДКП и текущая экономическая ситуация, считает ведущий аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. "По данным опережающего индикатора PMI производственного сектора, ожидания бизнеса в ноябре остались на уровне октября - в 53,8 пункта. Более того, корпоративное кредитование продолжило расти в октябре, прибавив 2,3% против сентябрьских 2%. Рост темпов на треть был обеспечен производителями крабов, однако в декабре происходят повышенные траты госбюджета, что может поддержать темпы корпоративного кредитования", - сказал он.

Специалисты отметили, что повышение ключевой ставки уже сказалось на розничном кредитовании, темп которого в октябре замедлился до 1,1% с 1,5% в сентябре. Однако сказаться на динамике может рост потребления в преддверии Нового года, подчеркнули эксперты.

Об ожиданиях рынка

Поскольку еженедельные данные по темпу инфляции начали показывать снижение, эксперты в своем большинстве не ждут от ЦБ более жесткого шага, чем 100 б.п. Так, согласно данным Росстата, с 28 ноября по 4 декабря 2023 года инфляция в России составила 0,12%, после 0,33% неделей ранее, рассказал Владимир Чернов.

Снижают необходимость в более серьезном ужесточении и принятые регулятором дополнительные меры, которые должны способствовать снижению инфляции в следующем году. Так, с начала 2024 года ЦБ ужесточил требования для банков по выдаче потребительских кредитов, а также объявил о зеркалировании на валютном рынке использования средств ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год, пояснил старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

Также в октябре правительством были введены меры валютного контроля, что помогло стабилизировать курс рубля. "Это позитивный фактор для инфляции, так как ускорение потребительских цен, которое мы наблюдали в III квартале, во многом было связано с девальвацией рубля", - заключил кредитный аналитик "Тинькофф инвестиций" Михаил Иванов.

О снижении ставки

В первом квартале 2024 года рынок закладывает сохранение высокой ставки. При этом переход к ее снижению произойдет не раньше второго или третьего квартала.

Так, в Росбанке, "МКБ Инвестициях", "Тинькофф инвестициях", "Цифра брокере" и "БКС Форекс" прогнозируют начало смягчения ДКП во II квартале 2024 года, в банке "Русский стандарт" - в III квартале. Причиной послужит пройденный пик инфляции и ее снижение. В Росбанке на конец 2024 года прогнозируют ставку на уровне 12% годовых.

В "Уралсибе" и Freedom Finance Global считают, что начало снижения ставки возможно не раньше середины 2024 года, поскольку только к этому времени в полной мере проявится эффект от уже принятых повышений. Кроме того, сам регулятор прогнозировал, что пик инфляции в России пройдет только весной-летом 2024 года, после чего она будет замедляться, и ЦБ начнет думать о снижении ключевой ставки.

При этом в "ИВА Партнерс" отмечают: чем сильнее вырастет ставка 15 декабря, тем более скорое начало ее снижения будет заложено в настроения участников рынка. Так, в ИК "Регион" предположили, что если ЦБ поднимет ставку сразу на 200 б.п., до 17% годовых, ее снижение может начаться уже в апреле. При более мягком сценарии сроки сдвинутся на конец II - начало III квартала 2024 года, добавили там.

Прогнозы участников рынка