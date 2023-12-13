На Камчатке направили 68 млн рублей на благоустройство северных сел

Речь идет о населенных пунктах Олюторского, Тигильского, Пенжинского и Карагинского районов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 68 млн рублей направили в 2023 году из бюджета Камчатского края на благоустройство объектов в удаленных северных селах полуострова. Работа была проведена в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе", сообщили ТАСС в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа

"В рамках проекта "Решаем вместе" в 2023 году сдано 15 объектов в населенных пунктах Олюторского, Тигильского, Пенжинского и Карагинского районов. Это спортивные и детские площадки, места для отдыха жителей, стелы, модульные бани, роллердром и обустройство тротуаров. Общая стоимость реализации проекта на территориях этих муниципальных образований в 2023 году составила порядка 68 млн рублей", - сообщили в профильном министерстве.

Уточняется, что объекты для благоустройства выбирали сами жители путем онлайн-голосования. Инициатором реализации в крае проекта в 2020 году стал глава региона Владимир Солодов.