В Аргентине объявили о сокращении субсидий на энергию и транспорт

Новый министр экономики страны Луис Капуто также сообщил, что официальный курс доллара будет повышен до 800 песо для стимулирования экспортеров

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил, что правительство президента Хавьера Милея сократит субсидии на энергию и транспорт для борьбы с бюджетным дефицитом.

"Мы сократим субсидии на энергию и транспорт. Сегодня государство искусственно поддерживает на крайне низком уровне цены на энергию и транспорт посредством субсидий. Политики всегда делали это, чтобы обмануть людей, заставляя их думать, что они дают деньги", - сказал он в обращении, представляя первые экономические реформы правительства.

В ходе выступления Капуто также сообщил, что официальный курс доллара будет повышен до 800 песо для стимулирования экспортеров. Из-за валютных ограничений в Аргентине существуют несколько курсов доллара. По состоянию на 17:00 (23:00 мск) курс американской валюты у крупнейшего государственного банка Banco Nacion составлял 365 песо, биржевой курс - порядка 1 010, черный курс - порядка 1 050.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар.