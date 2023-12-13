В Японии введут систему налоговых льгот для производителей чипов

Предполагается, что они будут действовать в течение 10 лет

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в 2024 финансовом году (начнется 1 апреля 2024 года) утвердить введение системы налоговых льгот для стимулирования производства полупроводников в стране. Об этом сообщила газета Nikkei.

Система поддержи также затронет батареи для электромобилей и распространится на сферу экологически чистого авиационного топлива, производство стали и химикатов. Размер льгот для предприятий, выпускающих чипы, составит не более 20% размера ежегодного корпоративного налога, в других областях послабления смогут достичь не более 40% аналогичной суммы. Ожидается, что компании сохранят право на эти льготы в течение 10 лет. Кроме того, власти Японии планируют утвердить семилетний налоговый вычет в размере 30% доходов компаний, полученных в результате передачи лицензий на патенты и авторские права.

Япония в последние годы уделяет внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хочет создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности. Так, правительство в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,7 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском новейших чипов.