Lada Vesta NG, Omoda C5 и Geely Monjaro стали самыми востребованными новинками в 2023 году

Новинку от Lada покупали в два раза чаще, чем другие новые автомобили на рынке, показало исследование сервиса "Сберавто"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Автомобили Lada Vesta NG, Omoda C5 и Geely Monjaro 2022-2023 годов выпуска стали самыми востребованными новинками для покупки через сервис "Сберавто" в 2023 году, говорится в исследовании этого сервиса, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самой востребованной новинкой 2022-2023 года выпуска для покупки через "Сберавто" в уходящем году стало новое поколение Lada Vesta - так называемая Lada Vesta NG. Этот автомобиль приобретали почти в два раза чаще, чем любое другое свежее для рынка авто. Медианный чек на покупку Lada Vesta NG составляет 1,46 млн рублей", - отмечается в исследовании.

На втором месте по популярности - китайская Omoda C5 с медианным чеком 2,6 млн рублей, а следом за ней расположилась Geely Monjaro. При покупке через "Сберавто" за эту модель в среднем платили 4 млн рублей в 2023 году.

В топ-10 популярных машин вошли также Chery Tiggo Pro Max 7, Changan Uni-K, Haval F7x, Jetour Dashing, Haval Dargo, Kaiyi E5 и Changan CS55 Plus.