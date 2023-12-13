"Известия": россияне смогут распределять средства муниципальных бюджетов через "Госуслуги"

Пилотный проект уже запустили в трех регионах - Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях, пишет газета

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Граждане России могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на муниципальном уровне с использованием портала "Госуслуги". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву.

"Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал "Госуслуги", - пояснила Чупшева.

Как сообщили газете в АСИ, сложности с документами сдерживают активность населения. Предложение возникло из-за того, что сбор подписей и процедура выдвижения проектных идей через органы территориального самоуправления наиболее распространены среди граждан.

Пилотный проект уже запущен в трех регионах - Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. В случае успешного эксперимента проект распространят на все субъекты страны. В АСИ также добавили, что Минцифры и Минфин поддержали инициативу.