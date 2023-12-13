Настроения бизнеса Японии в промышленном секторе улучшаются 3-й квартал подряд

Индекс "Танкан" среди компаний непроизводственного сектора вырос с 27 до 30

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Настроения крупных японских компаний в промышленном секторе улучшаются на протяжении трех кварталов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные о колебаниях измеряемого Банком Японии индекса "Танкан".

Этот показатель, представляющий собой разницу между долями компаний, давших положительную и отрицательную оценки нынешней конъюнктуре, вырос с сентября на 3 пункта, до 12. В предыдущем квартале он продемонстрировал рост на 4 пункта.

Индекс "Танкан" среди компаний непроизводственного сектора увеличился с 27 до 30, продолжив рост седьмой квартал подряд. Соответствующий показатель сохраняется на самой высокой отметке с ноября 1991 года.

По мнению телеканала NHK, положительная тенденция в промышленном секторе связана с восстановлением объемов выпуска автомобилей, а также с увеличением прибыли компаний из-за роста цен на их продукцию.