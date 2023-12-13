Депутат Бундестага обвинил правительство ФРГ в росте цен на газ

Штеффен Котре назвал ложью слова канцлера Олафа Шольца о том, что этот процесс спровоцировала Россия

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ своими решениями повлияло на рост цен на газ, стоимость увеличилась в два-три раза по сравнению с 2021 годом. Такое мнение высказал в ответ на запрос корреспондента ТАСС депутат Бундестага (парламент) от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее выступил с утверждением, будто именно Россия спровоцировала рост цен на газ в Европе, "остановив поставки". Депутат счел эти слова ложью.

"Стоимость энергоносителей выросла вследствие так называемого энергоперехода, который уничтожает благополучие [жителей ФРГ]", - полагает Котре. По его словам, максимума цены на газ достигли только к августу 2022 года, то есть спустя полгода после начала военной операции на Украине. "Это дает понять, что на рост цен не оказали влияние ни Россия, которая хотела продолжать поставки, ни война, а только лишь федеральное правительство [ФРГ], которое создало дефицит", - полагает депутат.

"Результатом энергетической политики Германии, которая основана на идеологии, является то, что цены на газ в Германии вдвое или втрое выше по сравнению с длительным ценовым плато, которое было до 2021 года", - отметил представитель "Альтернативы для Германии".

Курс ФРГ на климатическую нейтральность

Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".

Согласно результатам исследования Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованным 29 августа, 52% из более чем 3,5 тыс. опрошенных фирм заявили о "негативном или очень негативном" влиянии на собственный бизнес избранного руководством страны курса по достижению климатической нейтральности. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия сильно обеспокоены "нехваткой энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а их сомнения в собственной конкурентоспособности "как никогда велики".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.