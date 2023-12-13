Холдинг уже получил четыре таких поезда, сообщил его директор Иван Колесников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. РЖД планируют получить 20 российских улучшенных аналогов "Ласточек" в 2024 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников.

"В 2024 году ОАО "РЖД" планирует получить порядка 20 электропоездов серии ЭС104. В этом году "Российским железным дорогам" уже переданы 4 первых таких электропоезда. До конца 2023 года мы получим еще 8", - сказал Колесников.

Новые электропоезда начнут эксплуатироваться в пригородном сообщении на маршрутах в Свердловской области и в Пермском крае - рядом с заводом-изготовителем для того, чтобы при необходимости иметь возможность оперативного сервисного сопровождения и улучшения характеристик поезда.

"Начиная со следующего года планируется поставка таких электропоездов в восьмивагонном исполнении. Они ориентированы для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги", - добавил он.

Ранее РЖД заявляли, что электропоезд серии ЭС104 будет следующим этапом развития электропоездов серии ЭС2Г "Стандарт" с улучшенными техническими характеристиками и измененным внешним видом головного вагона и интерьером. Электропоезд ЭС104 полностью из российских комплектующих был сертифицирован 27 ноября 2023 года. Ожидается, что в перспективе ЭС104 станет базовой платформой для целой линейки отечественных электропоездов нового поколения.