Сальдо заявил, что почти 95% бюджета Херсонщины составляют федеральные субсидии

По словам губернатора региона, существенную помощь также оказывают регионы-шефы

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральные субсидии и субвенции составляют почти 95% наполнения бюджета Херсонской области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сейчас <...> сбор налогов на территории Херсонской области для тех, кто работает, еще очень лоялен, большая часть наполнения бюджета - почти 95% - это субсидии и субвенции федерального бюджета. Вместе с федеральным бюджетом еще и оказывают помощь регионы-шефы", - сказал он.

Сальдо уточнил, что регионы-шефы активно помогают в сфере образования, здравоохранения и оформления документов, их вклад в развитие области существенен.