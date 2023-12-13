В Херсонской области сообщили о переходе двух больниц на российские стандарты работы

Речь идет о медучреждениях в Геническе и Скадовске

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Две крупные больницы в Херсонской области полностью переведены на российские стандарты работы благодаря помощи регионов-шефов. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Сальдо.

"Полностью переведены на российские стандарты две большие больницы, которые находятся: одна - в Геническе, вторая - в Скадовске", - сказал он.

Сальдо также отметил, что регионы-шефы оказывают помощь в ремонте, реконструкции и оснащению современными технологиями обучения детских садов и школ. "То же самое делается и в жилищно-коммунальной сфере. Тут регионы-шефы тоже вносят лепту в развитие и восстановление всего, что есть в Херсонской области", - подчеркнул он.