Спорттовары иностранных брендов могут подорожать до 50% с перезапуском магазинов в РФ

Как пояснила глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, это, в частности, связано с высокой стоимостью логистики

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Цены на спортивные товары европейских брендов с перезапуском магазинов в Российской Федерации могут вырасти до 50% относительно прошлых лет. Такое мнение ТАСС высказала старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

"С точки зрения базового ассортимента спорттоваров европейских брендов мы не потеряли, но покупать будет, конечно, дороже. Потому что стоимость логистики огромная. Плюс - если фирменный магазин представлен напрямую - одни цены, через поставщиков - по определению будет дороже. Цены уже скакнули на 20% минимум. Дальше может быть и 50%-ная наценка относительно прошлых лет", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, Lamoda начала открывать первые магазины Lamoda Sport с товарами Adidas, Puma и Reebok. Как объясняли ТАСС эксперты, права на субаренду торговых помещений сети Adidas выкупила структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко, компания будет заниматься оптом самостоятельно.

Кроме того, компания АРМ в сентябре 2023 года приобрела бизнес Decathlon в России. В конце ноября в столичном торговом центре "Авиапарк" на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport.