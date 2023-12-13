В лесопитомнике Приангарья построили новую теплицу площадью 1 тыс. кв. м

По словам замминистра лесного комплекса региона Эдуарда Филиппова, это позволит более чем на 20% увеличить объем выращиваемого посадочного материала для лесовосстановления

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Новая теплица площадью 1 тыс. кв. м построена в ведущем лесопитомнике Иркутской области. В связи с этим в 2024 году на предприятии на 500 тыс. штук или более чем на 20% вырастет объем выращиваемого посадочного материала для лесовосстановления, сообщил ТАСС заместитель министра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов.

"В Мегетском лесном питомнике планируется ввод в эксплуатацию одной новой теплицы общей площадью 1 тыс. кв. м, что позволит увеличить объем выращиваемого посадочного материала с закрытой корневой системой на 500 тыс. штук ежегодно. Теплица приобретена в 2023 году", - сообщил замминистра, уточнив, что в этом году предприятие вырастило 2,4 млн штук саженцев и сеянцев, увеличив за последние четыре года производительность в четыре раза.

Лесопитомник также готовится к строительству крупного лесосеменного центра, который позволит еще больше нарастить объемы выращивания посадочного материала. По прогнозу, к 2025 году потребность в саженцах и сеянцах с закрытой корневой системой для лесовосстановления в Иркутской области составит почти 25 млн штук. Лесосеменной центр также позволит внедрять инновационные технологии лесовосстановления. Производственная мощность центра на первом этапе составит 5 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год, но будет возможность увеличить ее до 10 млн. Сеянцы с закрытой корневой системой имеют высокую приживаемость. Сейчас формируется пакет документов для получения федерального финансирования на проект в 2025-2027 годах. Предположительная стоимость подготовки и строительства составляет более 1 млрд рублей.

Мегетский лесопитомник является областным государственным учреждением и ведущим предприятием в этой сфере в Приангарье. Он был образован в 1948 году.

В Иркутской области сосредоточено более 10% российских лесов, это одних из главных лесопромышленных регионов страны, а также один из лидеров по лесовосстановлению. В регионе действуют 59 лесных питомников разных форм собственности. В 2023 году они увеличили объем выращивания саженцев до 54,6 млн штук.