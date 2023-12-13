На Сахалине инвестиции в модернизацию дорог выросли почти на 2,5 млрд рублей

Деньги направят на строительство и реконструкцию дорог, мостов, приобретение специального оборудования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Сахалинские депутаты внесли поправки в госпрограмму по модернизации и развитию автомобильных дорог региона, согласно которым инвестиции на эти цели увеличены более чем на 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил депутат областной думы Дмитрий Вдовин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем работу по развитию транспортной доступности Сахалина и Курил. Сегодня внесли поправки в соответствующую госпрограмму. <...> Инвестиции в модернизацию и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения увеличены более чем на 2,4 млрд рублей", - написал он, уточнив, что бюджет госпрограммы за 2023 год в целом вырос на 4,5 млрд рублей.

По его словам, деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог, мостов, приобретение специального оборудования. "Фактически, они коснутся не только всех видов транспорта, но и дорогостоящей инфраструктуры - более 700 млн рублей мы выделили на продолжение строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Благодаря этим инвестициям мы сделаем наши острова еще более современными в плане транспорта, а значит сахалинцам и курильчанам будет проще побывать на материке и вернуться домой", - отметил депутат.