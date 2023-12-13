Объем грузовых автоперевозок с Урала в Китай вырос почти в 5 раз в 2023 году

По словам руководителя филиала АСМАП по УрФО Георгия Шпрейера, Китай занимает половину объема международных грузовых перевозок из УрФО, еще треть приходится на турецкое направление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Объем грузовых автоперевозок транспортных компаний из регионов Уральского федерального округа (УрФО) и Пермского края в Китай вырос в 2023 году на 486% по сравнению с 2022 годом и на 84% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил ТАСС руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозок (АСМАП) по УрФО Георгий Шпрейер.

"По Китаю, если мы посмотрим данные по сравнению с 2022 годом, виден рост 486%", - сказал Шпрейер, отметив, что увеличение связано не только со смягчением ковидных ограничений в КНР в январе 2023 года, но и долгосрочным интересом к этому направлению со стороны участников рынка. "По сравнению с допандемийным 2019 годом рост составил 84%. Около 80% новых перевозчиков, которые приходят на рынок, хотят возить грузы именно в КНР", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Китай занимает половину объема международных грузовых перевозок из УрФО, еще треть приходится на турецкое направление, в том числе Азербайджан, Грузию и Армению. Эти страны заместили европейское направление, которое до 2020 года занимало более 80-85% уральского рынка. Всего в 2023 году грузоперевозки с Урала осуществлялись в 12 стран вместо 34 в 2022 году, из-за этого общий объем автоперевозок сократился на 9%.

По словам советника филиала АСМАП по УрФО Александра Салаутина, в 2024 году в ассоциации ожидают стабилизации объема на уровне, близком к текущему, при этом Китай и Турция останутся основными направлениями. Это предопределяет географическое положение Урала, позволяющее выстраивать логистические цепочки как в сторону Востока, так и Юга, отметил Салаутин.