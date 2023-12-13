Ростех поставил эксплуатантам отечественные свечи зажигания для авиадвигателей SaM146

Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что после отказа зарубежных партнеров от сотрудничества оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих, "от этого напрямую зависела транспортная безопасность страны"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) поставила эксплуатантам самолета SSJ-100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для двигателя SaM146. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"После отказа зарубежных партнеров от сотрудничества остро встал вопрос обеспечения летной годности этих силовых установок. Оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих, в частности, свечей зажигания, от этого напрямую зависела транспортная безопасность страны. Ростех в кратчайшие сроки создал, испытал и начал выпуск этих изделий, первая партия уже поставлена эксплуатантам", - сказал первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.

Выпуск свечей освоен по заказу "ОДК-Сатурн" на предприятии "Уфимское агрегатное производственное объединение". В конце ноября после испытаний Росавиация выдала сертификат типа на двигатель SaM146 со свечами зажигания отечественного производства.