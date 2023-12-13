Ростех поставил эксплуатантам отечественные свечи зажигания для авиадвигателей SaM146

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) поставила эксплуатантам самолета SSJ-100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для двигателя SaM146. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
"После отказа зарубежных партнеров от сотрудничества остро встал вопрос обеспечения летной годности этих силовых установок. Оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих, в частности, свечей зажигания, от этого напрямую зависела транспортная безопасность страны. Ростех в кратчайшие сроки создал, испытал и начал выпуск этих изделий, первая партия уже поставлена эксплуатантам", - сказал первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.
Выпуск свечей освоен по заказу "ОДК-Сатурн" на предприятии "Уфимское агрегатное производственное объединение". В конце ноября после испытаний Росавиация выдала сертификат типа на двигатель SaM146 со свечами зажигания отечественного производства.