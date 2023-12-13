На модернизацию сетей "Крымэнерго" направят 1 млрд рублей в 2024 году

На замену трансформаторов направят 500 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей планируют направить по инвестиционной программе на модернизацию и ремонт сетей "Крымэнерго" в 2024 году, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Доходная часть "Крымэнерго" будет увеличена, на восстановление и модернизацию сетей будут направлены средства. До 1 млрд рублей планируем в следующем году в рамках инвестиционной программы направить на ремонт и модернизацию сетей. Наиболее проблемным с точки зрения устаревшего оборудования и состояния сетей является Симферопольский район с большим количеством потребителей", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что 500 млн рублей также планируют выделить для замены трансформаторов, в том числе 25 обновят в Симферопольском районе.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 60 тыс. точек учета, оформленных на юридические лица. Предприятие обслуживает 33,1 тыс. км линий электропередачи и более 10,3 тыс. подстанций.