"Билайн" анонсировал собственный продукт для защиты от DDoS-атак

Сервис будет схож с инструментом от компании Cloudflare, рассказал вице-президент компании по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Оператор связи "Билайн" намерен развиваться в сфере кибербезопасности и анонсировал сервис с функционалом, близким к инструменту от компании Cloudflare. О перспективах развития в ИБ-отрасли и о новом продукте рассказал в интервью ТАСС вице-президент "Билайна" по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов.

Cloudflare - компания, которая предоставляет услуги доставки контента (CDN) и защиты от DDoS-атак. Ее сервис используется по всему миру, в том числе в России. В начале 2022 года Cloudflare посчитала, что полное отключение услуг Cloudflare в России было бы ошибкой и не сделала этого. Главная специализация ее сервиса - обслуживание CDN, то есть глобальной сети распределения трафика веб-ресурсов по принципу географической близости сервера к пользователю.

В интервью Насретдинов сказал, что продукт будет чем-то близким к сервису от Cloudflare, но с некоторыми полезными новшествами. "Мы сейчас ведем общение с несколькими ИБ-вендорами с целью приобретения профильной экспертизы и продукта - уже собственного - для защиты наших клиентов и обеспечения безопасной доступности интернет-сервисов всегда, везде и с высоким качеством", - пояснил топ-менеджер "Билайна". Настоящий анонс продукта могут сделать в 2024 году.

Говоря об услугах информационной безопасности, Насретдинов указал, что сейчас в России они стали крайне востребованными. "Как оператор, через которого проходит сетевой трафик, мы понимаем, что нам есть что предложить в дополнение к таким услугам", - продолжил он, добавив, что "Билайн" будет стремиться стать заметным игроком на ИБ-рынке.

Для занятия ниши в этой индустрии оператором уже сделаны определенные шаги: недавняя покупка компании CDNvideo (обеспечивает логистику трафика и быструю непрерывную доставку контента до конечного потребителя) связана с этими планами. "Но этот контент надо защищать: сайты и приложения должны стабильно работать, несмотря на угрозы кибератак", - добавил Насретдинов. Из-за необходимости защищать контент и ведется общение по продукту с вендорами в информационной безопасности, заключил он.

Полная версия интервью будет опубликована в 10:00 мск.