В Турции предложили частично пересмотреть формат "все включено"

Идея заключается в том, чтобы турист сам выбирал, за какие продукты и напитки он будет платить

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, при которой турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить. При этом сама устоявшаяся и популярная главным образом среди иностранцев система сохранится, отметил глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу.

Бизнесмен, мнение которого приводит газета Turizm Gazetesi, мотивирует необходимость этой инициативы ростом расходов в непростой экономической ситуации в Турции, а также создания новых видов услуг для туристов с ценовым преимуществом. Предлагаемая модель, получившая условное название "плати столько, сколько используешь", прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive. "И она станет частью этой системы", - сказал Кавалоглу.

В Турции действуют отели с системой all inclusive без алкоголя, в последние годы продаются и туры, в том числе на российском рынке, с безалкогольным "все включено", ориентированные в основном на семейный отдых. Однако такой туристический продукт не является массовым и не станет альтернативой уже устоявшейся системе, сообщили ТАСС в Ассоциации турагентств Турции. "Это вопрос выбора, кто-то хочет халяльный формат отдыха, кто-то предпочитает традиционный. Право выбора должно оставаться за тем, кто приобретает тур", - сказал собеседник агентства.

По данным туроператоров, туры в Турцию с безалкогольным all inclusive дешевле обычных на 7-10%. Насколько будет экономнее традиционных пакетов формат "плати столько, сколько используешь", не сообщается.