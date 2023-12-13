Правительство поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц

Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Протокол заседания утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. "Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения", - отметили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. "Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии", - добавляется в сообщении.

В конце ноября в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что министерство планирует рассмотреть вопрос об обнулении пошлин на импорт куриных яиц сроком на полгода.