Всемирный банк заявил, что экономика сектора Газа функционирует лишь на 16%

По оценкам регулятора, экономика анклава "почти полностью остановилась" из-за операции Израиля, с начала которой "около 85% рабочих в секторе Газа остались без работы"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Экономика сектора Газа в октябре на фоне действий Израиля в палестинском анклаве функционировала лишь на 16% своей производственной мощности. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирного банка (ВБ).

"По предварительным оценкам Палестинского центрального статистического бюро (PCBS), в октябре 2023 года сектор Газа функционировал на 16% своей производственной мощности", - говорится в документе. По оценкам ВБ, экономика палестинского анклава "почти полностью остановилась" из-за операции Израиля, с начала которой "около 85% рабочих в секторе Газа остались без работы".

Эксперты организации назвали беспрецедентными количество жертв в анклаве, скорость и масштабы разрушений в жилом секторе, а также сокращение доходов местных жителей. "По состоянию на вторую половину ноября в Газе было повреждено или разрушено около 60% инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, 60% или более объектов здравоохранения и образования, 70% объектов торговой инфраструктуры", - отмечается в докладе. Кроме того, в Газе за время операции Израиля была "повреждена или разрушена почти половина всех дорог".