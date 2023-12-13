Все турбазы Приморья в летний сезон 2023 года были заполнены на 100%

По предварительным оценкам, турпоток за весь 2023 год составит около 3,5 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Заполняемость туристических баз в Приморье с мая по октябрь 2023 года - в период активного пляжного отдыха - составила 100%. Данные приводит пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на главу региона Олега Кожемяко.

"Приморские бухты, пляжи, теплое море, экология открывают большие перспективы для наших потенциальных инвесторов. Еще два года назад туризм в Приморском крае был ограничен июлем и августом. Сегодня начиная с мая и до конца октября все турбазы заполнены на 100%", - цитируют губернатора в пресс-службе.

Приморье - лидер по турпотоку на Дальнем Востоке, край принимает треть всех туристов, посещающих макрорегион. Ожидается, что туристический поток за весь 2023 год составит около 3,5 млн человек. По итогам трех кварталов число турпоездок уже достигло 3,1 млн.

Регион постепенно возвращается к допандемийным показателям туристического потока. В 2018 году Приморье посетили 4,5 млн человек, в 2019-м - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был приостановлен во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей.