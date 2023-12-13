Московские компании посетят 35 международных выставок и бизнес-миссий в 2024 году

Планируется провести встречи с партнерами из 22 государств

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Компании из Москвы смогут принять участие в 35 международных выставках и бизнес-миссиях в 2024 году, планируются встречи с партнерами из 22 государств. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В 2024 году столичные компании при поддержке Москвы смогут принять участие в 14 международных выставках и 21 бизнес-миссии в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Всего планируется провести встречи с потенциальными партнерами из 22 государств. Город возьмет на себя аренду и застройку площадок, организацию переговоров, услуги переводчика и другие затраты", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, при составлении плана деловых событий учитывались пожелания предпринимателей. Программа ориентирована в первую очередь на укрепление сотрудничества и поиск новых партнеров в дружественных странах. Например, в Египте, Таиланде, Малайзии, Бразилии и Китае.

Отмечается, что около 20% мероприятий вошло в план впервые. Так, в апреле стенд Made in Moscow в первый раз откроется на многоотраслевой выставке Vietnam Expo в Ханое и на мероприятии для строительного сегмента Yapi TurkeyBild Istanbul в Стамбуле. В мае представителей пищевой промышленности приглашают принять участие в FBIE China, а предприятия медицинской сферы - в Iran Health. Среди новых проектов также Bengaluru Tech Summit - для инновационных компаний и Beauty Azerbaijan - для косметических брендов.

"Участие в крупных отраслевых выставках зарекомендовало себя как эффективный инструмент продвижения московских брендов на новых рынках. С его помощью столичные производители уже заключили контракты на общую сумму 2,45 млрд рублей", - добавила Сергунина.

В программу вошли и уже знакомые предпринимателям события: Gitex в Объединенных Арабских Эмиратах и Марокко, Index Saudi Arabia в Саудовской Аравии, Kihe и "Детство" в Казахстане, Tibo в Беларуси, Uzfood в Узбекистане. Откроет новый сезон международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood в ОАЭ. Часть встреч предполагает приглашение зарубежных делегаций в Москву. Российскую столицу в следующем году посетят потенциальные дистрибьюторы и покупатели из Бразилии, Индонезии, Южно-Африканской Республики, Китая, Мексики, Египта, Алжира и Марокко.