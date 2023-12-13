WSJ: Apple усилит защиту iPhone от краж с помощью данных о перемещениях владельцев

По данным газеты, обновленная система безопасности станет частью одного из будущих обновлений операционной системы IOS

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Apple усилит защиту смартфонов линейки iPhone от краж с помощью данных о типичных маршрутах перемещений владельцев. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, обновленная система безопасности станет частью одного из будущих обновлений операционной системы IOS - пользователи смогут подключить ее в разделе настроек "Face ID и пароль". При активации дополнительной защиты смартфон сможет считывать данные о перемещениях пользователя и, при обнаружении отклонений от типичных маршрутов, введет на устройстве новые протоколы безопасности. Так, например, разблокировка iPhone, а также доступ к сохраненным паролям и смена пароля учетной записи Apple ID потребуют идентификации с помощью функции распознавания лиц Face ID.

Как отмечает издание, ранее оно уже сообщило о "волне краж" мобильных устройств Apple в США. По данным газеты, преступники следят за владельцами iPhone в людных местах и стараются незаметно увидеть шестизначную комбинацию цифр, которую они используют для разблокировки устройства. С ее помощью они могут изменять данные учетных записей Apple, получить доступ к сохраненным паролям и банковским приложениям.