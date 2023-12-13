Кабмин выделит более 1 млрд рублей Нижегородской области на проект по очистке Волги

Деньги направят на продолжение реконструкции Нижегородской станции аэрации

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область в 2023 году в опережающем порядке получит более 1 млрд рублей на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Опережающее финансирование позволит закупить материалы и оборудование, необходимые для продолжения реконструкции Нижегородской станции аэрации - одного из крупнейших объектов водоочистки на Волге. Производительность этой станции составляет более 750 тыс. куб. м в сутки. Ее модернизация позволит улучшить качество очистки сточных вод, поступающих из жилых домов и с промышленных предприятий", - отмечается в сообщении правительства.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется с 2019 года. Его цель - улучшить экологическое состояние Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки. Для этого проводится реконструкция и строительство водоочистных сооружений. В центре внимания проекта была Волго-Ахтубинская пойма, работы по ее оздоровлению завершились досрочно - в сентябре 2023 года.