Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

К 10:19 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 005,89 пункта, а индекс РТС составлял 1 052,87 пункта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,26%, до 3 011,99 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 053,82 пункта (-0,21%).

К 10:19 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 005,89 пункта (-0,46%), а индекс РТС составлял 1 052,87 пункта (-0,3%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,94 рубля (-0,06%), евро находился на уровне 97,01 рубля (-0,22%). Курс юаня находился на отметке 12,497 рубля (-0,25%).