DPA: лидеры правящей в Германии коалиции пришли к соглашению по бюджету на 2024 год

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер обсуждали, как можно закрыть "дыру" в €17 млрд

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Лидеры правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия) пришли к соглашению по поводу федерального бюджета на 2024 год. Об этом сообщило агентство DPA.

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Спустя почти четыре недели решение бюджетного кризиса, который поставил правительство под огромное давление, найдено. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер обсуждали, как можно закрыть "дыру" в €17 млрд. Речь среди прочего шла о том, как сделать возможными инвестиции в защиту климата и модернизацию экономики.

Ранее газета Bild писала, что план Шольца принять бюджет на 2024 год до Рождества (25 декабря) провалился. Как указывало издание, это означает, что правительство Германии могло начать новый год без согласованного бюджета. В таком случае автоматически покрывались бы только расходы государства на зарплаты, пенсии и пособия граждан.