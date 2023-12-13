Конференция сторон утвердила документ COP28, призывающий к переходу от ископаемого топлива

Соглашение не содержит положения о поэтапном отказе от его использования

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) приняли итоговый документ о результатах первого Глобального подведения итогов, который посвящен анализу прогресса по достижению целей парижского соглашения. Стороны утвердили решение в ходе шестого пленарного совещания, сообщает корреспондент ТАСС.

Документ не содержит положения о поэтапном отказе от его использования. Вместо этого в ключевой раздел соглашения, где перечислены меры по сокращению выбросов, вошли пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускоряя действия в это критическое десятилетие, с тем, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с научными данными", а также "отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые не решают проблему энергетической бедности или не обеспечивают пути справедливого перехода в кратчайшие сроки".

Всего в документе упоминаются восемь климатических действий, которые Конференция сторон считает необходимыми для сокращения выбросов и удержания роста глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия. В частности, "утроение мощностей возобновляемой энергетики на глобальном уровне и удвоение глобальных среднегодовых темпов улучшения энергоэффективности к 2030 году" и "ускорение усилий для снижения выработки электроэнергии на основе угля без применения мер по сокращению выбросов".

Другие варианты климатических действий предусматривают "ускорение глобальных усилий в направлении энергетических систем с нулевым балансом выбросов парниковых газов, используя безуглеродное и низкоуглеродное топливо задолго до или примерно к середине века", "ускорение сокращения выбросов от автотранспорта различными путями, в том числе посредством развития инфраструктуры и быстрого внедрения транспортных средств с нулевыми или низкими выбросами", а также "ускорение и существенное сокращение выбросов парниковых газов, помимо CO2, включая, в частности, метан, к 2030 году".

Критика ранней версии документа

Предыдущий проект итогового документа COP28 содержал формулировку о "сокращении как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными". Отсутствие положения об отказе от ископаемого топлива вызвало резкую критику со стороны нескольких делегаций.

28-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата должна была завершиться во вторник, однако из-за разногласий относительно формулировки об ископаемом топливе, делегации продолжили работу над проектом итогового документа. Он был представлен только в среду утром. Аналогичная ситуация сложилась на COP27, который проходил в Шарм эш-Шейхе. В 2022 году стороны не могли принять итоговый документ из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами по вопросам климатического финансирования.