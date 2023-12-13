На финансирование госпрограмм в Кузбассе направят 90% средств областного бюджета в 2024 г.

Средства, в частности, выделят на выплату заработной платы педагогам и учителям, а также обеспечение жильем детей-сирот

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Кузбасса приняли бюджет региона на 2024 год с доходами в 247,3 млрд рублей, расходами - 308,1 млрд рублей. При этом 90% расходов направлены на финансирование госпрограмм, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"В Кузбассе принят бюджет региона на ближайшие три года. Ко второму чтению в парламенте региона общий объем доходов в следующем году увеличен на 31,2 млрд рублей и составляет 247,3 млрд рублей. Расходы возросли на 28 млрд рублей и составили 308,1 млрд рублей. Более 90% средств областного бюджета, 290,1 млрд рублей, пойдет на финансирование госпрограмм Кузбасса", - говорится в сообщении.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев добавил, что такой объем финансирования госпрограмм позволит повысить качество жизни и благополучие жителей региона. "Это развитие образования, здравоохранения и социальная поддержка граждан - как раз они составляют половину бюджетных расходов. Значительные средства будут вложены в инфраструктурные проекты, включая комплексное развитие и благоустройство территорий. И, конечно, выполним все обязательства по повышению зарплаты перед медработниками и педагогами в школах и детских садах", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

Так, 70,6 млрд рублей направят на выплату заработной платы педагогам и учителям, обеспечение жильем детей-сирот, организацию отдыха детей, капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, а также на реализация регионального проекта "Моя новая школа".

Еще почти 50 млрд рублей направлено на госпрограмму "Развитие здравоохранения Кузбасса", то есть на закупку лекарств для отдельных категорий граждан, модернизацию первичного звена здравоохранения, закупку оборудования, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, строительство и капитальный ремонт объектов.

На финансирование госпрограммы "Социальная поддержка населения Кузбасса" предусмотрен 31 млрд рублей. Средства выделены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, реабилитацию инвалидов, а также оказание социальной помощи в рамках социального контракта. 14,8 млрд рублей направлены на переселение граждан из подработанных территорий и аварийного жилья и комплексное развитие территорий по госпрограмме "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".

Также 64,6 млрд рублей направят ремонт и строительство дорог и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей питьевого водоснабжения. Еще 5,9 млрд рублей направят на закупку пассажирского автотранспорта и субсидирование авиаперевозок. На поддержку проектов в сфере туризма предусмотрено 2,8 млрд рублей.

О бюджете на 2023 год

Бюджет Кузбасса на 2023 год принимался с доходами 213 млрд рублей, расходами 269 млрд рублей. К концу года доходы выросли до 267 млрд рублей, расходы - до 302 млрд рублей. Дефицит покрывается за счет остатков средств на начало года, так и за счет привлечения кредитных ресурсов.

В 2025 году доходы бюджета запланированы в размере 245,1 млрд рублей, расходы - 269,6 млрд рублей. В 2026 году доходы бюджета прогнозируются в размере 251,7 млрд рублей, расходы - 273,6 млрд рублей