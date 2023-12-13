Adani Group инвестирует $100 млрд в переход на экологически чистую энергию

Пять компаний индийского конгломерата поставили цель достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Индийский промышленный конгломерат Adani Group инвестирует $100 млрд в переход своих компаний на экологически чистую энергию в течение 10 лет.

"Инвестиции Аdani Group в чистую энергетику составят $100 млрд к 2030 году. Пять компаний конгломерата поставили цель достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году", - цитирует газета The Economic Times заявление конгломерата.

В настоящее время принадлежащие Adani Group компании по производству цемента, обслуживанию морских торговых портов и производству электроэнергии активно используют возобновляемые источники энергии, электрофицируют производственные операции, внедряют биотопливо и технологии хранения тепловой энергии. Adani Group совместно с компаниями Ashok Leyland и Ballard Power участвует в разработке грузовика на водородных топливных элементах и создании предприятий по производству чистого водорода в штате Гуджарат, говорится в заявлении группы.

Как ранее заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, республика для достижения углеродной нейтральности поставила цель стать глобальным центром производства, использования и экспорта чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии. К 2070 году Индия планирует достигнуть нулевых выбросов углекислого газа.