Компании ASML и Samsung Electronics инвестируют $760 млн в технологический центр

В центре будут заниматься разработкой технологий обработки новейших полупроводников, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Нидерландская компания ASML и южнокорейская Samsung Electronics планируют инвестировать около 1 трлн вон ($761 млн) в создание исследовательского центра "технологий следующего поколения" в сфере полупроводников. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея на своем сайте.

Согласно соглашению, центр будет создан на территории Республики Корея. Он будет заниматься разработкой технологий обработки новейших полупроводников, на площадке будет использоваться оборудование для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV).

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Нидерланды 11 декабря с государственным визитом, он заявил, что намерен создать союз в сфере полупроводников с Нидерландами. Южнокорейский лидер посетил 12 декабря предприятие компании ASML, которая занимается оборудованием для производства чипов, его сопровождали главы корпораций Samsung Electronics и SK Group - ведущих игроков на мировом рынке полупроводников.

Министр торговли Ан Док Кын также посетил предприятие. "Сотрудничество между Южной Кореей, ведущим производителем чипов, и Нидерландами, которые являются видным поставщиком оборудования для производства чипов, не только укрепят наши глобальные цепочки поставок, но и значительно поспособствуют технологическим инновациям", - сказал он. Ан Док Кын выразил надежду, что Южная Корея получит конкурентные преимущества благодаря сотрудничеству Samsung Electronics и ASML.

Помимо этого, ASML договорилась о совместных исследованиях с южнокорейской компанией SK hynix.