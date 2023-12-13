В Казахстане запустили модернизированный водовод для поставки воды из Волги

Ее будут доставлять в западные засушливые области республики

АСТАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Запуск модернизированного магистрального водовода "Астрахань - Мангышлак" состоялся в Атырауской области Казахстана. Проект предусматривает увеличение подачи объемов воды из Волги в западные засушливые области республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"В Атырауской области состоялся запуск магистрального водовода "Астрахань - Мангышлак", который был расширен в результате комплексной реконструкции. <...> Модернизированный магистральный водовод "Астрахань - Мангышлак" станет источником дополнительных 60 тыс. куб. м воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей [Казахстана]", - говорится в сообщении. В пресс-службе указали, что пропускная способность водовода увеличилась c 110 до 170 тыс. куб. м в сутки.

Проект, "имеющий стратегическое значение для социального и промышленного развития западного региона" реализован по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, добавили в пресс-службе.

Западные регионы Казахстана в последние несколько лет испытывают проблемы с поливной и питьевой водой в результате засухи, которая, по данным властей, в том числе связана с глобальными климатическими изменениями. В 2021 году в частности в Мангистауской области в результате засухи был отмечен массовый падеж скота.

В сентябре глава Казахстана выступил с инициативой создания в Центральной Азии водно-энергетического консорциума для решения проблемы острого дефицита воды.

Водовод "Астрахань - Мангышлак" введен в эксплуатацию в 1987 году. Источником водовода является протока Кигач - крайний восточный рукав дельты Волги. Водовод предназначен для снабжения пресной водой жителей Атырауской и Мангистауской областей Казахстана, городов и поселков, расположенных вдоль водовода, подает воду нефтедобывающим, промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям региона.