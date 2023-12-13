Таможенная подкомиссия поддержала увеличение импортной пошлины для вейпов до 5%

Предложение направят в Евразийскую экономическую комиссию для проработки этого вопроса, сообщили в Минэкономразвития

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства РФ поддержала увеличение ставки импортной пошлины для вейпов с 0 до 5%, для проработки вопроса предложение будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития (МЭР).

"Поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования", - говорится в сообщении.

В МЭР отметили, что ранее с соответствующими рекомендациями выступила Счетная палата РФ.

"Предложение также в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию", - добавили в Минэкономразвития.