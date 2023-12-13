Институт германской экономики спрогнозировал падение ВВП ФРГ в 2024 году на 0,5%

По оценке экспертов, тем самым немецкую экономику ожидает еще один год рецессии

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Внутренний валовой продукт (ВВП) Германии может сократиться в следующем году на 0,5% на фоне неопределенности в связи с бюджетным кризисом в ФРГ. С таким прогнозом выступил Институт германской экономики (IW) в Кельне.

По оценке экспертов, тем самым германскую экономику ожидает еще один год рецессии. По итогам текущего года ВВП страны сократится также на 0,5%, прогнозируют в IW. "Плохие условия в мировой торговле - не единственная причина продолжающейся рецессии. Правительство ФРГ в значительной мере содействовало этому кризису", - заявил директор института Михаэль Хютер, имея в виду бюджетный кризис в стране, который ведет к тому, что компании не спешат принимать решения по вложению инвестиций в германскую экономику.

При этом, как указывают эксперты института, только в Германии из крупных промышленных стран наблюдается такой спад. В частности, экономика США, как ожидается, в 2024 году вырастет примерно на 1,25%, Франции - на 0,75%.

Острый бюджетный кризис произошел в ФРГ после того, как Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС) признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшиеся из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность.

Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов. 21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением ФКС. Из-за решения ФРГ госбюджет на 2024 год не принят до сих пор.